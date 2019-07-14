Лобода опровергла скандал из-за VIP-гримерки

Певица Светлана Лобода заявила, что информация о скандале на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге не соответствует действительности.

Она заверила, что не было ни «скандалов», ни «претензий к организаторам», ни «прочих происшествий».

«Как говорил Булгаков: «Не читайте до обеда газет», – заявила она в Instagram.

Ее концертный директор Нателла Крапивина сообщила, что гримерка у певицы, «конечно, была отдельная», а с организаторами фестиваля они «расстались обнимаясь», пишет «Комсомольская правда».

Напомним, СМИ сообщали, что Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерки на фестивале «Белые ночи».