Лобода устроила скандал на фестивале «Белые ночи» в Петербурге

Певица Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерки на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, пишут СМИ.

Возмущение Лободы было вызвано тем, что она не получила отдельную VIP-гримерку, поскольку гримерок не хватало – артистам, которые участвовали в фестивале, приходилось делить их друг с другом. Одним помещением пользовались два-три человека, пишут «Невские новости».