Шереметьево ответило устроившей скандал в ВИП-зале Лободе

Певица Светлана Лобода устроила скандал из-за того, что в Шереметьево ей пришлось пешком идти от трапа до паспортного контроля и ВИП-зала; в аэропорту подчеркнули, что все правила встречи ВИП-пассажиров были соблюдены.

Инцидент произошел 11 января этого года. Разговор Лободы с работниками аэропорта выложил в сеть один из пассажиров. В дирекции по связям с общественностью аэропорта отметили, что правила встречи не были нарушены, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У пассажирки Лободы при прилете было заказано ВИП-обслуживание на троих человек, включая ребенка и сопровождающее лицо. В прилетной галерее у телескопического трапа пассажирку Лободу и ребенка встретил агент и предложил разместиться в электромобиле для поездки к кабинам паспортного контроля. Лобода отказалась, мотивируя свой отказ необходимостью дождаться няню, которая прибыла в салоне экономического класса», – заявили в дирекции.

Остальные ВИП-пассажиры сели на электрокар и поехали к кабинам пограничного контроля. После этого агент, который встречал певицу, предложил ей дождаться следующего электромобиля, который должен был появиться через две минуты. Представители аэропорта утверждают, что артистка отказалась от ожидания и направилась к паспортному контролю пешком.

«После прохождения погранконтроля пассажирку Лободу, ребенка и сопровождающее лицо встретили второй агент и два портера для переноски ручной клади, обеспечив личное сопровождение и помощь в переноске ручной клади троих пассажиров до ВИП-зала», – заявили в аэропорту.

К ВИП-залу, подчеркивают в пресс-службе, Лобода проследовала в сопровождении двух агентов и портера, который помог перенести личные вещи.

«Находясь в ВИП-зале, пассажирка Лобода публично высказала неудовлетворённость объемом и качеством оказанных услуг и выразила предупреждения «устроить большие неприятности и научить, как проходить паспортный контроль». Это происходило с неоднократным использованием нецензурных выражений, также в присутствии несовершеннолетних детей и других пассажиров ВИП-зала», – заявили в пресс-службе.

Лободе попытались вежливо объяснить регламент при встрече ВИП-пассажиров, в том числе пояснив, что услуга перемещения на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг и не является обязательной, а является бонусом от компании.

Поведение Лободы в аэропорту считают нарушением законодательства.

«Употребление нецензурной лексики в публичном пространстве, которая, вероятно, является нормой общения для гражданки Лободы, нарушает законодательство РФ в части «нарушения общественного порядка путем выражения явного неуважения к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в общественных местах», – заявили в пресс-службе.

Подчеркивается, что у дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево есть материалы камер видеонаблюдения, на которых с посекундной точностью видны все перемещения Лободы, ее спутников и сотрудников аэропорта.