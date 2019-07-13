Создатели «Спектра-РГ» пошутили по поводу водки после запуска

Создатели немецкого телескопа eROSITA для астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» празднуют успешный запуск.

«Много водки и шампанского было выпито в MPЕ», – написал в Twitter научный сотрудник немецкого Института внеземной физики им. Макса Планка (MPE) Джереми Сандерс.

Специалист немецкого института работает в группе астрофизики высоких энергий.

«Предпочтительнее посмотреть на данные, прежде чем выпить слишком много бутылок водки», – ответил коллеге американский астрофизик Джонатан МакДауэлл.

Напомним, в субботу у России появился новый орбитальный телескоп. Запуск обсерватории планировался 12 июля, однако его решили перенести. Отметим, что это был уже второй перенос запуска.

Ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15.31 мск и позднее была выведена на орбиту. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о непростом пуске «Протона» со «Спектром-РГ».

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») – международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы, а еще два с половиной года ее работы будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

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