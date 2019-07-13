Рогозин рассказал о непростом пуске «Протона» со «Спектром-РГ»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил благодарность боевому расчету и специалистам предприятий за запуск «Протона-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

«Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», – написал он в Twitter.

Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели, добавил Рогозин.

Напомним, в субботу у России появился новый орбитальный телескоп.

Ракета «Протон» со «Спектром» была запущена в 15.31 мск и позднее была выведена на орбиту.

За четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы, а еще два с половиной года ее работы будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.