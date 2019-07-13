Скотленд-Ярд не намерен препятствовать публикации утечки в СМИ

Полиция Лондона не будет препятствовать публикации статей на основе утечки, говорится в заявлении заместителя главы Скотленд-Ярда Нила Басу.

«Столичная полиция уважает права СМИ и не намерена препятствовать редакциям в публикации статей в интересах либеральной демократии. СМИ играют важную роль в тщательном исследовании действий государства», – цитирует ТАСС Басу.

Тем не менее, по его словам, Скотленд-Ярд является ответственным органом за соблюдение закона, поэтому была необходимость «начать уголовное расследование утечки этих специфических документов как потенциального нарушения закона о государственной тайне».

«Основное внимание в расследовании уделяется выявлению личности того, кто несет ответственность за эту утечку», – отметил полицейский.

Басу отметил, что утечка может быть «уголовным преступлением» в связи с нарушением закона о гостайне. Полиция должна «предотвращать, а также выявлять преступления», подчеркнул полицейский.

В свою очередь, глава МИД Джереми Хант считает, что журналисты имеют полное право публиковать утечки секретной информации.

«Эти утечки причинили вред отношениям Великобритании и США и стоили лояльному послу его работы, так что ответственный за них человек ДОЛЖЕН быть в полной мере привлечен к ответу», – написал Хант в Twitter.

Он выступил в защиту права СМИ публиковать утечки, «если они представляют общественный интерес».

Ранее Басу предупредил британские СМИ о том, что публикация материалов, которые могут нанести ущерб стране, также уголовно наказуема.

Напомним, ранее стало известно, что посол Великобритании в США Ким Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным» и предсказал ему позорный финал карьеры. Глава МИД Британии Джереми Хант был вынужден оправдываться за эти слова британского посла.

После этого Трамп выступил с рядом резких высказываний в адрес Дэррока. Он подчеркнул, что посол «не служит на благо» Британии, заявил об отказе США иметь дело с послом Британии и назвал его «чокнутым».

Офис британского премьера сообщал, что посол по-прежнему пользуется полной поддержкой Терезы Мэй.