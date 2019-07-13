В скандал с послом Британии в США вмешался Скотленд-Ярд

Открыто уголовное расследование в связи с публикацией в СМИ переписки подавшего в отставку посла Великобритании в Вашингтоне Кима Дэррока с Лондоном, сообщил Скотленд-Ярд.

Расследование ведет контртеррористическое подразделение, которое занимается в том числе и делами о раскрытии гостайны, передает ТАСС.

В Скотленд-Ярде уверены, что утечка информации в СМИ «нанесла ущерб международным отношениям» Великобритании, поэтому наказание виновных «отвечает интересам общества».

Свое расследование уже провел секретариат британского правительства.

Правоохранители предупредили британские СМИ о том, что публикация материалов, которые могут нанести ущерб стране, также уголовно наказуема.