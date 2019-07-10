Посол Британии в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок заявил, что уходит в отставку в связи со скандалом вокруг утечки его телеграмм в Лондон, где он критикует администрацию США.

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Нынешняя ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел», – передает ТАСС текст письма посла постоянному заместителю главы МИД Британии Саймону Макдоналду.

Напомним, ранее стало известно, что Дэррок в секретных дипломатических телеграммах назвал главу американского государства Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным» и предсказал ему позорный финал карьеры. Глава МИД Британии Джереми Хант был вынужден оправдываться за эти слова британского посла.

После этого Трамп выступил с рядом резких высказываний в адрес Дэррока. Он подчеркнул, что посол «не служит на благо» Британии, заявил об отказе США иметь дело с послом Британии и назвал его «чокнутым».

Офис британского премьера сообщал, что посол по-прежнему пользуется полной поддержкой Терезы Мэй.