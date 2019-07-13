Турецкий отельер ответил на вопрос о повторном использовании еды с тарелок гостей

Турецкие отели могут повторно использовать на шведском столе продукты с длительным сроком хранения, заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык. По его словам, скоропортящиеся продукты не используются во второй раз.

«В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно», – приводит его слова РИА «Новости».

Айык отметил, что ассортимент шведского стола формируется с учетом этого.

«Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор», – подчеркнул он.

Продукты, которые не выдерживают долгого хранения, также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся, добавил Айык.

Повторно могут использоваться пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье, перечислил глава Федерации отельеров Турции. Эти продукты могут оставаться на столе с завтрака до ужина.

«Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом холодном буфете», – объяснил он.