Турецкий отельер ответил на вопрос о повторном использовании еды с тарелок гостей

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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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Зеленский легализовал радиоактивный туризм

Предполагается, что туристы теперь валом повалят в ЧернобыльФото: РИА Новости
Закрытая Чернобыльская зона отчуждения должна превратиться в свою полную противоположность – грандиозный туристический объект, открытый для всех желающих. Именно в этом смысл указа, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действительно ли пострадавшая от страшной катастрофы территория освободилась от радиации и стала полностью безопасной? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...

Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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Решить проблему пробок раз и навсегда

Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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            Турецкий отельер ответил на вопрос о повторном использовании еды с тарелок гостей

            13 июля 2019, 11:17

            Текст: Ольга Никитина

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            Турецкие отели могут повторно использовать на шведском столе продукты с длительным сроком хранения, заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык. По его словам, скоропортящиеся продукты не используются во второй раз.

            «В системе «все включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно», – приводит его слова РИА «Новости».

            Айык отметил, что ассортимент шведского стола формируется с учетом этого.

            «Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор», – подчеркнул он.

            Продукты, которые не выдерживают долгого хранения, также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся, добавил Айык.

            Повторно могут использоваться пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье, перечислил глава Федерации отельеров Турции. Эти продукты могут оставаться на столе с завтрака до ужина.

            «Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом холодном буфете», – объяснил он.


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