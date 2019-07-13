Жертвой нападения боевиков на отель в Сомали стала канадская журналистка

В Кисмайо боевики атаковали отель, погибли не менее 10 человек, в том числе канадская журналистка Нодан Налаех, сообщают СМИ.

В результате теракта десятки человек получили ранения. Жертвами стали представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста, передает ТАСС со ссылкой на CBC.

43-летняя Налаех последние годы жила в Канаде. Она вела интернет-канал для сомалийской общины Канады, сотрудничала с одним из телеканалов Торонто. Жертвой теракта стал и ее супруг.

У отеля взорвался автомобиль. За рулем находился террорист-смертник. Боевики ворвались в здание, когда там проходило совещание старейшин и парламентариев.

Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).