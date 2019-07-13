Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице температура составит 17–19 градуса тепла, ночью опустится до 9 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы похолодает до 6 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2–7 м/с. В ночные часы осадков не ожидается.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.