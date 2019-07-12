Российские военные начали наблюдение за учениями НАТО в Черном море

Российские военные начали наблюдение за учениями военно-морских сил НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019» в Черном море, об этом сообщил Национальный центр управления обороной.

«Черноморский флот приступил к слежению за действиями участников начавшегося 12 июля ежегодного совместного учения военно-морских сил стран НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019» в акватории Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

В районах проводят дежурство самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Также ведется радиоэлектронное сопровождение.

В учениях «Бриз-2019» принимают участие Албания, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Латвия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, США и Турция.

В среду пресс-служба ВМС Украины сообщила, что корабль Черноморского флота «Сметливый» зашел в закрытый район проведения стрельб в рамках учений Sea Breeze и «провоцировал на опасную ситуацию». Он был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный», но «сделал вид, что у него проблемы со связью».

В пресс-службе ЧФ опровергли эти заявления.