Патриарх Кирилл назвал Православную церковь крепостью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Православную церковь «несокрушимой крепостью», которую невозможно уничтожить.

«Апостольский подвиг есть подвиг полной самоотдачи, самоистощания для того, чтобы другие жили. И жили не просто обычной человеческой жизнью, но жили в общении с Духом Божиим, получая небесный дар благодати», – цитирует патриарха РИА «Новости».

По его словам, в последней книге Нового Завета в Библии есть видение, где у крепости 12 башен, а в основании каждой башни – камень с именем святого апостола.

«Вот этот образ, явленный апостолу-евангелисту Иоанну Богослову, может помочь каждому из нас понять, что такое Церковь. Она является действительно крепостью, крепостью несокрушимой», – отметил патриарх.

Он подчеркнул, что «ни одно орудие не может проломить эту крепость или тем более ее уничтожить», поскольку в основании 12 башен – «святые апостолы, которые получили силу для создания Церкви и утверждения веры от самого Господа и Спасителя».

12 июля православные христиане отмечают день памяти святых апостолов Петра и Павла. Традиционно в этот день завершается Апостольский пост.

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