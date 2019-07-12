Стало известно, на что жалуются туристы в Крыму

Туристы чаще всего жалуются на санитарное состояние набережных и пляжей Крыма, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

По информации ведомства, с начала года к ним поступило более 570 звонков, в том числе 41 жалоба, сообщается на сайте Минкурортов.

«Основная тематика жалоб касается санитарного состояния на набережных и пляжах, этики и культуры обслуживания, незаконных действий фотографов с животными, шума в местах отдыха, ведения строительных работ в курортный сезон, несоответствующего размещения или отказа от брони в объектах размещения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть звонков носят консультативный характер. Отдыхающие интересуются условиями посещения достопримечательностей, музеев, заповедников.

Также часть вопросов связана с выбором места отдыха, с размещением, доступностью пляжей, времени проведения мероприятий, транспортным обслуживанием, мобильной связью и банковским обслуживанием.

«Человеческий фактор в жалобах на горячую линию имеет первостепенное значение. В большинстве случаев вежливое, культурное обращение, желание помочь человеку исправляет ситуацию и не доводит до конфликта и негативного отношения к отдыху в Крыму в целом», – сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее туристов предупредили о мошенничестве при бронировании отелей в Крыму через интернет-сайты.

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