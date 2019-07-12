СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе

Служба безопасности Украины не дала разрешение депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения... Надежде Савченко», – написал Тука в Facebook.

Ранее Савченко заявила, что ее политическое объединение «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» пойдет на досрочные парламентские выборы. Она также выразила намерение поехать на оккупированную территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.

Напомним, в апреле украинский суд освободил Савченко из-под стражи. Ее и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД