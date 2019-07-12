Исполнителя роли Овечкина задержали за дебош в аэропорту Краснодара

Сотрудники полиции задержали за брань и оскорбление сотрудников аэропорта Краснодара во время досмотра актера Тимура Ефременкова, сообщили в администрации аэропорта.

По словам представителя аэропорта, инцидент произошел в ночь на пятницу.

«На входе в здание аэровокзала Международного аэропорта Краснодар один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок. После чего был вызван отряд линейной полиции, который в 02.05 забрал пассажира в отделение», – передает РИА «Новости» сообщение сотрудника аэропорта.

По его словам, представители аэропорта вели себя корректно и досматривали пассажира в соответствии с законом и внутренними регламентами.



Ефременков сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картине Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина.

Напомним, в августе 2018 года пассажиры рейса Симферополь – Москва выложили в Сеть фото и видео скандала, который устроил на борту самолета нетрезвый, по их словам, актер Алексей Панин.

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