На конференции в Лондоне учредили «международную коалицию по свободе СМИ»

Международная коалиция и панель правовых экспертов по свободе СМИ учреждены на завершившейся в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

В документах, распространенных по итогам конференции, говорится, что участвовавшие в ней страны приглашаются стать участниками Коалиции по свободе СМИ, задачи которой – защита прав журналистов и привлечение внимание к случаям их нарушений, передает ТАСС.

Присоединившиеся к коалиции обязуются «делать необходимые шаги в случаях, когда журналистам или СМИ грозит опасность» и «совместно на высшем уровне обращаться к правительствам стран, где свобода СМИ находится под угрозой».

Для облегчения взаимодействия между участниками коалиции создается международная контактная группа.

По итогам конференции учреждена и панель «правовых экспертов высокого уровня» по свободе СМИ, которую возглавил бывший председатель Верховного суда Великобритании лорд Дэвид Ньюбергер.

Участниками панели стали британский юрист и правозащитница Амаль Клуни, бывший глава Минюста Канады Ирвин Котлер, а также правозащитники, юристы и судьи из разных стран. От России в новую структуру вошла глава российского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

«Независимая панель экспертов высокого уровня состоит из лучших специалистов по праву со всего мира. Вместе они разработают и будут продвигать правовые механизмы, которые помогут предотвратить нарушение прав СМИ», – заявил проводивший конференцию глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».

Отметим, на конференции по свободе СМИ в Лондоне разрешили задавать только заранее одобренные организаторами вопросы.

Комитет защиты журналистов призвал Лондон пересмотреть свое решение и пригласить агентство Sputnik и телеканал RT на Глобальную конференцию по свободе СМИ.

Москва предупредила британские СМИ о последствиях после ограничений Лондона в отношении RT. В России решили провести альтернативную конференцию по свободе СМИ.