В России захотели провести альтернативную конференцию по свободе СМИ

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала идею члена Совета Федерации Алексея Пушкова о проведении международной конференции по свободе слова в ответ на аналогичное мероприятие в Лондоне, куда RT и Sputnik допущены не были.

«Это хорошая идея, мы обсудим сроки и формат такой конференции», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, британские власти отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».

Позднее Симоньян рассказала, что на лондонской конференции по свободе слова можно было задавать только заранее одобренные организаторами вопросы.