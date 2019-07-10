На конференции по свободе СМИ в Лондоне разрешили только одобренные вопросы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что на лондонской конференции по свободе слова можно было задавать только те вопросы, которые были заранее одобрены организаторами.

«На лондонской конференции по свободе слова можно было задавать только те вопросы, которые были заранее одобрены организаторами. Ч.Т.Д. (Что и требовалось доказать – прим. ВЗГЛЯД)», – написала Симоньян в своем Twitter.

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».

Отметим, Комитет защиты журналистов призвал Лондон пересмотреть свое решение и пригласить агентство Sputnik и телеканал RT на Глобальную конференцию по свободе СМИ.