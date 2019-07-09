Комитет защиты журналистов призвал Лондон пригласить RT на форум по свободе СМИ

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) «не считает адекватным» решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ информационному агентству Sputnik и телеканалу RT, говорится в письме исполнительного директора КЗЖ Джоэля Саймона на имя главы МИД Великобритании Джереми Ханта.

Саймон выразил главе Форин оффиса «обеспокоенность решением правительства [Британии] отказать RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая пройдет на этой неделе в Лондоне», передает ТАСС.

«Как вы знаете, Комитет защиты журналистов защищает право журналистов во всем мире передавать новости и активно вовлечен в оказание поддержки конференции, которая начинается завтра», – пояснил исполнительный директор КЗЖ.

Саймон подчеркнул, что правительство Великобритании «рискует подорвать сами принципы свободы самовыражения, которые призвана продвигать» конференция в Лондоне.

По его словам, КЗЖ «не считает адекватным ответом исключение [Sputnik и RT] из [списка СМИ], освещающих конференцию». «Мы призываем вас пересмотреть свое решение», – резюмировал исполнительный директор Комитета защиты журналистов.

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».