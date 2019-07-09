Комитет защиты журналистов призвал Лондон пригласить RT на форум по свободе СМИ

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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...

Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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            Комитет защиты журналистов призвал Лондон пригласить RT на форум по свободе СМИ

            9 июля 2019, 23:44

            Текст: Антон Никитин

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            Комитет защиты журналистов (КЗЖ) «не считает адекватным» решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ информационному агентству Sputnik и телеканалу RT, говорится в письме исполнительного директора КЗЖ Джоэля Саймона на имя главы МИД Великобритании Джереми Ханта.

            Саймон выразил главе Форин оффиса «обеспокоенность решением правительства [Британии] отказать RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая пройдет на этой неделе в Лондоне», передает ТАСС.

            «Как вы знаете, Комитет защиты журналистов защищает право журналистов во всем мире передавать новости и активно вовлечен в оказание поддержки конференции, которая начинается завтра», – пояснил исполнительный директор КЗЖ.

            Саймон подчеркнул, что правительство Великобритании «рискует подорвать сами принципы свободы самовыражения, которые призвана продвигать» конференция в Лондоне.

            По его словам, КЗЖ «не считает адекватным ответом исключение [Sputnik и RT] из [списка СМИ], освещающих конференцию». «Мы призываем вас пересмотреть свое решение», – резюмировал исполнительный директор Комитета защиты журналистов.

            Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

            В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».


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