Москва предупредила британские СМИ после ограничений Лондона в отношении RT

Британские СМИ в России должны быть готовы к ответным мерам после того, как Лондон не допустил телеканал RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ, заявили в МИД РФ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».