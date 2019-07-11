Федеральная судья найдена мертвой в Волгограде

У дома по улице Пархоменко в центре Волгограда найдено тело федерального судьи Волжского городского суда Волгоградской области, сообщил осведомленный источник.

Предполагается, что женщина выпала из окна своей квартиры на 15 этаже дома, передает «Интерфакс».

«Блокнот-Волгоград» утверждает, что погибла Татьяна Секерина. Портал называет ее одной из самых опытных судей города. Ей было 40 лет.

Несколько лет назад она выносила приговор бывшему главе администрации Среднеахтубинского района Сергею Тихонову. Также появлялись сведения о ее конфликте с бывшем председателем областного суда Николаем Подкапаевым.