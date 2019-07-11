В СКФО начался Окружной форум добровольцев

В поселке Эльбрус 10 июля начался Окружной форум для добровольцев Северо-Кавказского федерального округа, на площадке собрались 250 человек, среди которых лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, участники конкурса «Доброволец России».

Также в форуме принимают участие представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность, сообщается на сайте «Роспатриот». На форум съехались волонтеры разных направлений из семи регионов: Республики Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, а также Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Ставропольского края.

На церемонии открытия форума творческий коллектив представил традиционный кабардинский народный танец, к которому присоединились все участники. Министр просвещения Кабардино-Балкарской республики Ауес Кумыков торжественно поприветствовал участников, пожелал плодотворной работы и отметил прогресс добровольчества в федеральном округе.

«Очень приятно сегодня видеть такое количество молодых людей, которые хотят творить добро в этом мире. В Кабардино-Балкарской республике очень много мероприятий, направленных на позитив. Мы всегда готовы помочь организовать и поддержать волонтерское движение. В республике добровольчество активно набирает обороты. Мы очень довольны работой наших волонтеров и будем поддерживать их, чтобы они и дальше творили добро», – сказал Кумыков.

В завершение открытия состоялась панельная дискуссия «Роль волонтерства и улучшение качества жизни россиян», модератором которой выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. В качестве спикеров выступили министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков, управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук и руководитель проекта «Я помогу» Зара Кочесокова. Волонтеры обсудили с экспертами проблемные вопросы и на конкретных примерах разобрали пути их решения.

В специальной программе форума волонтеров ждут тренинги, семинары, практикумы и лекции, которые будут направлены на развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере волонтерства, а также полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» с защитой проектов. Кроме того, на площадке затронут темы формирования надпрофессиональных навыков в области добровольчества, обучения мотивационным приемам при работе с гражданами.

В рамках культурной программы участники уже успели посетить музей Владимира Высоцкого, Долину Нарзан и поляну Чегет, а полезная программа включила в себя восстановление туристического маршрута у подножья Эльбруса «Песчаные Замки».

Напомним, что Роспатриотцентр запускает линейку Окружных форумов по добровольчеству в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Организаторами выступают ФГБУ «Роспатриотцентр», Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.

В Санкт-Петербурге встретятся волонтеры Северо-Западного федерального округа (30.07-2.08), Новосибирская область объединит добровольцев из Дальнего Востока, Сибири и Урала (13.08-16.08), Ростовская область соберет на форуме участников из Приволжского и Южного федеральных округов (10.09-13.09), а Воронежская область – из Центрального федерального округа (24.09-27.09).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи, оператором государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и участником федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».