В СКФО начался Окружной форум добровольцев

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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          • Да, улучшилось

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            В СКФО начался Окружной форум добровольцев

            11 июля 2019, 15:58

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            В поселке Эльбрус 10 июля начался Окружной форум для добровольцев Северо-Кавказского федерального округа, на площадке собрались 250 человек, среди которых лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, участники конкурса «Доброволец России».

            Также в форуме принимают участие представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность, сообщается на сайте «Роспатриот». На форум съехались волонтеры разных направлений из семи регионов: Республики Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, а также Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Чеченской республик и Ставропольского края.

            На церемонии открытия форума творческий коллектив представил традиционный кабардинский народный танец, к которому присоединились все участники. Министр просвещения Кабардино-Балкарской республики Ауес Кумыков торжественно поприветствовал участников, пожелал плодотворной работы и отметил прогресс добровольчества в федеральном округе.

            «Очень приятно сегодня видеть такое количество молодых людей, которые хотят творить добро в этом мире. В Кабардино-Балкарской республике очень много мероприятий, направленных на позитив. Мы всегда готовы помочь организовать и поддержать волонтерское движение. В республике добровольчество активно набирает обороты. Мы очень довольны работой наших волонтеров и будем поддерживать их, чтобы они и дальше творили добро», – сказал Кумыков.

            В завершение открытия состоялась панельная дискуссия «Роль волонтерства и улучшение качества жизни россиян», модератором которой выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. В качестве спикеров выступили министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков, управляющий директор фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова, председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель директора федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук и руководитель проекта «Я помогу» Зара Кочесокова. Волонтеры обсудили с экспертами проблемные вопросы и на конкретных примерах разобрали пути их решения.

            В специальной программе форума волонтеров ждут тренинги, семинары, практикумы и лекции, которые будут направлены на развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере волонтерства, а также полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» с защитой проектов. Кроме того, на площадке затронут темы формирования надпрофессиональных навыков в области добровольчества, обучения мотивационным приемам при работе с гражданами.

            В рамках культурной программы участники уже успели посетить музей Владимира Высоцкого, Долину Нарзан и поляну Чегет, а полезная программа включила в себя восстановление туристического маршрута у подножья Эльбруса «Песчаные Замки».

            Напомним, что Роспатриотцентр запускает линейку Окружных форумов по добровольчеству в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Организаторами выступают ФГБУ «Роспатриотцентр», Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.

            В Санкт-Петербурге встретятся волонтеры Северо-Западного федерального округа (30.07-2.08), Новосибирская область объединит добровольцев из Дальнего Востока, Сибири и Урала (13.08-16.08), Ростовская область соберет на форуме участников из Приволжского и Южного федеральных округов (10.09-13.09), а Воронежская область – из Центрального федерального округа (24.09-27.09).

            Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр) является подведомственным учреждением Федерального агентства по делам молодежи, оператором государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и участником федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».


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