Международный экипаж побил рекорд по скорости облета Земли

Международный экипаж установил новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов.

Об этом сообщили в Twitter организаторы полета One More Orbit: «Касание земли есть! Миссия One More Orbit завершена».

«Великое достижение в попытке облететь вокруг Земли на Gulfstream всего за 48 часов, чтобы отметить 50-летие «Аполлона-11», – добавили они.

Прямая трансляция из кабины пилотов в реактивном самолете Gulfstream G650ER была отключена на время приземления ради безопасного завершения перелета, передает ТАСС.

В связи с этим посадку на взлетно-посадочной полосе Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) нельзя было видеть в прямом эфире на канале в YouTube.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда пилоты холдинга TAG Group облетели Землю с пересечением обоих полюсов за 52 часа 32 минуты со средней скоростью около 882 км/ч.

Участники One More Orbit ставили перед собой задачу примерно за 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тыс. км со скоростью 838 км/ч.

Точное время рекорда определить пока нельзя, так как электронный отсчет времени с момента старта на сайте организаторов продолжается.

Напомним, в состав международного экипажа Gulfstream G650ER вошел российский космонавт Геннадий Падалка.

Падалка является мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов (878 дней). Он совершил пять космических полетов.