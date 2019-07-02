Космонавты России и США решили побить мировой рекорд

Российский и американский космонавты Геннадий Падалка и Терри Вертс попытаются побить мировой рекорд по скорости облета Земли через оба полюса.

Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году – 52 часа 32 минуты, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект One More Orbit.

Космонавты совершат полет в составе международного экипажа на реактивном самолете Gulfstream G650ER 9 июля.

Стартуют они из Космического центра им. Кеннеди (мыс Канаверал, США), после чего направятся к Северному полюсу и приземлятся в Нур-Султане (Казахстан) для дозаправки.

Также дозаправка будет совершена в Порт-Луи (Маврикий), и далее самолет полетит к Южному полюсу и дозаправится в Пунта-Аренасе (Чили).

Путешествие должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут после того, как космонавты преодолеют 41526 км.

В состав экипажа вошли британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец.

Падалка является мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов (878 дней). Он совершил пять космических полетов. А его коллега Вертс выполнил два космических полета.

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