На Украине приняли закон о химической кастрации педофилов

Верховная рада Украины приняла закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, в который будут внесены данные о лицах, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Законопроект поддержали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». Закон должен подписать президент страны, он вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

В пояснении к документу говорится, что в последние несколько месяцев в стране произошли два случая с изнасилованием детей, в частности, приводится пример преступления в Бахмутском районе Донецкой области, где в течение года 24-летний отчим насиловал 13-летнюю падчерицу.

Другой случай изнасилования ребенка был зафиксирован в апреле в Мариуполе, где трижды судимый за подобные преступления изнасиловал 11-летнего ребенка.

Сообщается, что для педофилов на Украине не предусмотрены пожизненное заключение и смертная казнь.

«Документом предложена химическая кастрация педофилов и насильников, которая применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах, а также введение публичного реестра этих лиц», – отмечается в пояснительной записке к проекту.

Принудительная кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления до 18 лет, и к лицам старше 65 лет.

Также проект закона предлагает усилить уголовную ответственность за изнасилование не достигших совершеннолетия.

«Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего – карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет», – говорится в документе. До этого максимальная мера наказания составляла 12 лет.