В Крыму оценили новый продукт украинской «фабрики идиотизма»

Прозвучавшая из уст советника президента Украины Владимира Зеленского Никиты Потураева идея переименования России в «Московию», а русского языка – в «российский» является новым продуктом «фабрики идиотизма», заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

«Фабрика идиотизма продолжает свою работу на Украине», – сказал депутат РИА «Новости».

Ганжара выразил сожаление в связи с тем, что смена президента и приход к власти Владимира Зеленского «ничего не изменили с точки зрения того, что там происходит».

«Антироссийская русофобская риторика продолжает порождать бредовые идеи и господствовать в стране», – констатировал он.

По словам депутата, дальше громких заявлений подобные идеи никуда не пойдут. Он подчеркнул, что такие инициативы превратили Украину в посмешище на международной арене.

«Они могут переименовать что угодно, на Россию это никак не влияет», – заключил Ганжара.

Напомним, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев выступил за то, чтобы русский язык переименовали в «российский», а саму Россию – в «Московию».

Киевский журналист Владимир Скачко отметил, что переименование России и попытки доказать, что русское «первородство» находится в Киеве – давняя фишка украинских «патриотов», которые стремятся унизить российскую историю, заявить о своей отдельности и продолжить строительство «Антироссии».