Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал российского гражданина Константина Антонца по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда. Ранее по этой же статье была арестована его супруга Антонина Зимина.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, срок ареста – до 3 сентября.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев сообщал, что сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

В июле 2018 года сообщалось, что жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в государственной измене. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.