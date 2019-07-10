В США придумали эффектный способ спасать сбитых летчиков

Оборонный подрядчик США разрабатывает новый способ спасения сбитых летчиков, которые могут приземлиться на вражеской территории или оказаться в другом недоступном месте. Предлагается выбрасывать им трос с легкого самолета и на нем буксировать в безопасное место.

Как утверждается, такие системы уже использовались ранее, однако нынешняя разработка имеет ряд преимуществ. Новую систему спасения пилотов с вражеской территории разрабатывает фирма Modern Technology Solutions, Inc. (MTSI). Она назвала разработку Системой быстрого воздушного извлечения (RAES), сообщает The Drive.

Еще в феврале 2019 года была проведена первоначальная демонстрация концепции, в которой участвовал легкий самолет, буксировавший манекена.

Разработчики называют среди преимуществ этого способа спасения пилота универсальность – RAES можно установить на самых разных самолетах, от истребителей до транспортников, и на вертолетах.

Система состоит из стабилизатора с парашютом, лебедки и троса. Никаких специальных конструкций для установки компонентов не понадобится.

Самолет должен сбросить на землю прочный трос, выполнить серию маневров, чтобы сформировать из троса петлю, после чего пилот привязывает себя к стабилизатору. Затем его поднимают в воздух и увозят в безопасное место, где он может воспользоваться парашютом для приземления.

RAES называют гораздо более безопасным, чем подобные системы, использовавшиеся ранее, за счет меньшей вертикальной силы, которая воздействует на человека.