Избирком Петербурга пообещал жестко реагировать на нарушения в муниципальных избиркомах

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга примет «жесткие меры» в случае нарушений в избиркомах муниципальных образований (ИКМО), об этом сообщил председатель горизбиркома Виктор Миненко.

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, так как мы не являемся в данном случае вышестоящей комиссией и права у нас не совсем широкие, но в порядке контроля будем принимать самые жесткие меры», – сказал Миненко, передает ТАСС.

При этом председатель горизбиркома отметил, что в целом кампания в муниципалитетах проходит в «штатном режиме». «Однако, не буду скрывать, поступают жалобы на те или иные неправомерные действия той или иной избирательной комиссии муниципальных образований», – отметил Миненко.

В качестве примера нарушений он привел избирком в муниципалитете Сергиевское в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

«Действительно, там фиксируются вопиющие нарушения. Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением обязала оформить протокол об административных правонарушениях в отношении главы избирательной комиссии и муниципального образования», – сказал глава горизбиркома.

Он также отметил, что горизбирком обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверки по данному муниципалитету, а также избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла решение оформить еще два протокола об административном правонарушении – повторно на главу муниципального избиркома и на секретаря ИКМО.

Ранее сообщалось, что горизбирком судился с ИКМО, в том числе с комиссией Сергиевского по поводу продления сроков приема документов от кандидатов на муниципальных выборах. Суд Петербурга встал на сторону ГИК и отказал в удовлетворении исков ИКМО. 8 июля зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии заявил, что ЦИК совместно с горизбиркомом Санкт-Петербурга урегулировал все проблемные ситуации в муниципальных и территориальных избирательных комиссиях города, о нарушениях в которых сообщалось ранее.