Политолог: Оппозиция провалила сбор подписей на выборы в Мосгордуму из-за неумения работать

«В Москве 12 миллионов зарегистрированных жителей, собрать нужное количество подписей не составляет вообще никакого труда. Любые возмущения просто от неумения и нежелания работать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал жалобы на якобы имевшие место нарушения, которые оппозиция подала после окончания регистрации кандидатов в Мосгордуму.

«Подготовка и регистрация кандидатов к предстоящим выборам в Мосгордуму еще раз показали: чем больше власти делают для чистоты и прозрачности избирательного процесса, тем меньше это ценится оппозицией, тем больше с ее стороны всевозможного возмущения», – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в Единый день голосования – 8 сентября. До 16 июля Мосгоризбирком должен сформировать списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

В ходе нынешней кампании московские власти и лично Сергей Собянин сделали абсолютно все, чтобы облегчить регистрацию кандидатов на выборах, подчеркивает политолог Матвейчев.

Действительно, как отмечалось ранее, все мероприятия штабов кандидатов по сбору подписей были согласованы властями без промедления и без каких-либо требований. Активная агитация за кандидатов и сбор средств на подписную кампанию шли через Сеть, в частности через соцсети и мобильные приложения.

«Что еще не было для них сделано? Разве что мэр города лично не пошел по квартирам собирать подписи за всю оппозицию. Что ему нужно было к каждой бабушке в Москве зайти, а потом самому еще и эти подписи за оппозиционных кандидатов в избирком отнести? Все остальное для них было сделано», – резюмирует Матвейчев.

На любую жалобу оппозиционных кандидатов реагировали, напомнил эксперт, денежные фонды увеличили, «чтобы могли сколько угодно агитаторов нанимать, сколько угодно денег в эти фонды закачивать, потому что раньше оппозиция утверждала, что маленькие фонды – это заградительные барьеры и так далее». «А фактически они эти фонды и не наполнили толком», – отмечает Матвейчев.

Полиция выезжала на каждое обращение от кандидатов, подчеркивает эксперт. «Если вдруг нападали, например, на Любовь Соболь и ее агитационные кубы, тут же реагировали, административные дела заводили и т. п. Точно так же оперативно реагировали на сообщения о возможных фальсификациях подписей, охрану обеспечивали, когда кандидаты опасались нападений», – подчеркнул Олег Матвейчев.

В то же время, когда оппозиционные кандидаты напрямую нарушали закон (в частности, собирали подписи в бюджетных учреждениях или создавали так называемый Центр сбора подписей, который одновременно собирал подписи сразу в пользу нескольких кандидатов, что запрещено) – не последовало никаких наказаний, констатирует Матвейчев. «Хотя по закону в избиркоме могли эти подписи признать недействительными, а органы правопорядка были вправе отправить нарушителей за решетку», – добавил профессор.

Несмотря на все это, оппозиция все равно публикует открытые письма с призывами зарегистрировать всех, вне зависимости от успешности сбора подписей, и громко возмущается, что это не происходит, отметил Матвейчев.

По мнению собеседника,

«все это свидетельствует лишь о том, что подписи они сами собирать не хотят и не могут, а задачу свою видят в том, чтобы просто пошуметь, обвинить власть во всем и разойтись».

Матвейчев полагает: оппозиция понимает, что выиграть выборы не в состоянии ни на одном участке, «а заявить, что все вокруг жулики, все нелегитимно, это пожалуйста».

Говоря о позитивных моментах московской избирательной кампании, эксперт отметил рост открытости. «Общественная комиссия, которая раньше наблюдала только за голосованием в день выборов, сейчас работает все время, – указал Матвейчев. – Комиссия регистрирует любые жалобы. В составе есть, например, Алексей Венедиктов, ярый оппозиционер, много общественников. Приходи, жалуйся в любое время, пожалуйста. Говорить о том, что там сидят какие-то чиновники ангажированные, не приходится. На каждое обращение реагируют моментально».

«Все открыто и легитимно», – подвел итог эксперт.

Попытка оппозиции в Москве продемонстрировать общественный протест через сбор подписей за оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась провалом. Такое мнение выразили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в докладе, посвященном предстоящим в сентябре выборам высших должностных лиц регионов и депутатов региональных парламентов, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, «попытка шантажировать столичные власти через открытые письма либеральной общественности с призывом зарегистрировать всех, вне зависимости от успешности сбора подписей», мало сочеталась с бравурными заявлениями оппозиционных кандидатов о высоком уровне поддержки и хорошем темпе заполнения подписных листов.

«Высокая медийная поддержка этих действий мало соответствовала реальному общественному мнению и интересу», – говорится в докладе экспертов ФоРГО. Попытка оппозиции «устроить массовую акцию через формат сбора подписей завершилась унизительным провалом», констатируют аналитики.