Изгнанный с совещания чиновник собрался подать на Зеленского в суд

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок заявил, что подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского, который выгнал его с совещания.

«Ничего не произошло. Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации. И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня. Они перепутали меня, наверное, он просто не разобрался или не хотел», – передает слова Годунка «КП на Украине».

По его словам, он просил президента разобраться в ситуации с больницей, которая находится «в жутком состоянии».

«Мы сами не построим больницу, государственное финансирование должно быть, нужно 180 млн гривен. Районная администрация эту больницу оформила в свою собственность и ничего в ней не делает. Поэтому президент приехал посмотреть, в каком состоянии эта больница находится», – заявил он.

Годунок утверждает, что предложил Зеленскому пойти посмотреть «туда, куда страшно зайти, где потолок падает».

«Я ему сам сказал, что у нас есть проблемы и финансирования нет. Начал говорить, что коррупция в районе. В результате он срывается и выгоняет меня из зала», – сказал он.

По его словам, обвинения в разбое, вынесенные Зеленским, это «какая-то дурь», которую он нашел в интернете.

«Так что, мне найти в интернете, что там на него пишут, как он по роялю яйцами бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий», – сказал Годунок.

Чиновник пообещал в четверг собрать пресс-конференцию.

«Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: «Выйди, вон отсюда, иди гуляй». Я же и есть власть, наоборот, послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация», – сказал чиновник.

Ранее Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области.