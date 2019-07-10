Участник войны на Украине отправлен в колонию в Белоруссии

В Белоруссии осужден местный житель, который участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ДНР, сообщают СМИ.

«Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован», – сообщили в пресс-службе Брестского областного суда, передает РИА «Новости».

Белорусский портал Tut.by уточняет, что осужденный – 44-летний житель Бреста, участвовавший в 2015 году в конфликте на юго-востоке Украины на стороне ДНР. В ходе заседания он сообщил, что «записался добровольцем по идейным соображениям», в конце 2018 года он вернулся в Брест и обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

В законодательство Белоруссии были внесены изменения, согласно которым участие в боевых действиях на территории другого государства, даже без признаков наемничества, является уголовно наказуемым деянием.