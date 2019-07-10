При взрыве фугаса на востоке Сирии погибли семь подростков

При взрыве мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли не менее семи подростков, сообщило SANA.

Взрыв произошел во время проведения сельскохозяйственных работ, передает ТАСС

Напомним, в марте самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли более 50 человек.

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