Московский зоопарк запустил трансляцию из вольеров панд

В понедельник Московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из вольеров доставленных из Китая двух больших панд.

«С 1 июля понаблюдать за жизнью наших очаровательных бамбуковых медведей можно в режиме реального времени. Трансляцию из павильона «Фауна Китая» ведут сразу восемь камер, благодаря чему можно будет следить за перемещениями панд, а также их активностями как во внешних, так и во внутренних вольерах», – приводит «Интерфакс» слова представителей зоопарка.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в передаче двух больших панд (самца Жуи и самки Диндин), которых привезли из Китая в Россию на 15 лет.