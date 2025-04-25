Кортеж прибыл в Кремль после прилета спецпосланника США

Кортеж с эскортом въехал в Кремль после прилета самолета Уиткоффа

Tекст: Елизавета Шишкова

Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль после прибытия в Москву частного самолета из США, передает РИА «Новости».

По информации агентства, самолет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, приземлился во Внуково-2 около 9.40 по московскому времени.

Кортеж проследовал из аэропорта по Москве и заехал на территорию Кремля примерно в 13.50. Информация о целях визита Уиткоффа официально не раскрывалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром в Москву прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф, правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с появлением сообщений о его визите.

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