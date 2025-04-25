Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Кортеж прибыл в Кремль после прилета спецпосланника США
Кортеж с эскортом въехал в Кремль после прилета самолета Уиткоффа
Автоколонна с полицейским сопровождением заехала на территорию Кремля вскоре после приземления частного самолета, на котором, как предполагается, прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль после прибытия в Москву частного самолета из США, передает РИА «Новости».
По информации агентства, самолет Bombardier Global 7500, вылетевший из Флориды, приземлился во Внуково-2 около 9.40 по московскому времени.
Кортеж проследовал из аэропорта по Москве и заехал на территорию Кремля примерно в 13.50. Информация о целях визита Уиткоффа официально не раскрывалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром в Москву прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф, правительственный кортеж покинул территорию Внуково-2 одновременно с появлением сообщений о его визите.
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