Соловьев объяснил громкие заявления грузинских певиц о России

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал исчезновение со страницы грузинской певицы Нино Катамадзе публикации об отказе давать концерты в России на фоне протестов в Тбилиси

«Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. «Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи». Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас», – написал он в Twitter.

«Это уже что-то из рассказов о Шерлоке Холмсе или Гарри Поттере. «Нино Катамадзе и исчезающий пост»!» – добавил Соловьев в своем Telegram-канале.

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В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России. Позднее Катамадзе удалила эту публикацию.

Телеведущая Тина Канделаки назвала «очень эмоциональным и очень глупым» заявление Катамадзе. Она также посоветовала грузинским исполнителям не политизировать творчество, так как это, по ее словам, их «самая большая ошибка в жизни».

Главред RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, прокомментировала заявление оперной певицы Аниты Рачвелишвили, которая стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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