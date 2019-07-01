Канделаки дала совет грузинским исполнителям

Телеведущая Тина Канделаки назвала «очень эмоциональным и очень глупым» заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в России на фоне протестов в Тбилиси. Медиаменеджер посоветовала грузинским исполнителям не политизировать творчество, так как это, по ее словам, их «самая большая ошибка в жизни».

«С грустью прочитала новость о том, что любимая мной певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России. Она также извинилась перед грузинами за то, что «не стояла вместе с ними» в ночь разгона митинга и «не смогла защитить их физически». Очень эмоционально и очень глупо. К сожалению, творческими людьми легко манипулировать, поэтому я открою глаза Нино и многим другим, рассказав про скромного Мишу Саакашвили, вместе с людьми которого Нино хочет стоять на митингах», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«По аналогии с каналом «Первый» на Украине (который контролирует Петр Порошенко), у телеканала «Рустави-2» в Грузии тоже есть реальный владелец, определяющий его информационную политику, – беглый экс-президент Саакашвили. Годовая расходная часть телеканала составляет 15-18 млн долларов. Реальных доходов – не более 9 млн. Откуда же берутся недостающие 6-9 млн каждый год? На какие деньги Миша купил себе дом во Флориде за 1,5 млн долларов?» – задается вопросом телеведущая.

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«Все предельно просто. Сегодня в грузинских правоохранительных органах лежат 7 тыс. заявлений от бизнесменов, оказавшихся в тюрьме во времена правления Саакашвили. Каждого из них заставляли расставаться с деньгами или имуществом в обмен на свободу. Приносили реквизиты офшорных счетов и бумаги об отчуждении имущества в пользу неких доверенных лиц на подпись – так Саакашвили и его приближенные делали себе состояние. И у Мишико достаточно денег от американских, европейских и украинских спонсоров, чтобы «мутить воду» в Тбилиси столько, сколько понадобится», – отметила она.

«Мне ненавистна ситуация, когда «великий реформатор» пытается водить за нос весь мир, представая бессребренником. Когда он подогревает настроения наивных людей дешевым националистическим популизмом. Все идеалы Миши давным-давно номинированы в долларах, а сам он всего лишь лицемер, презираемый за свои действия той частью грузинского народа, которая ощутила на себе все «прелести» его правления. А Нино и другие творческие люди совершают самую большую ошибку в своей жизни, политизируя свое творчество и делая себя инструментом пропаганды человека, который, в отличие от всех грузин, встретит свою безбедную старость под солнышком Флориды», – заключила Канделаки.

В воскресенье грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев задался вопросом о том, является ли Катамадзе востребованной в России певицей, и напомнил Грузии о привлекательности российского рынка и щедрости российских туристов. На слова певицы отреагировала и телеведущая Ольга Скабеева.

Позднее Катамадзе удалила из социальной сети пост, в котором говорилось об отказе выступать в России.

Главред RT Маргарита Симоньян в свою очередь прокомментировала заявление оперной певицы Аниты Рачвелишвили, которая стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

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