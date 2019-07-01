Названа причина неявки Тимошенко на гей-парад в Киеве

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не стала принимать участие в гей-параде в Киеве, поскольку это «не входит в ее рамки», заявил соратник украинского политика, депутат Верховной рады Григорий Немыря.

Немыря в эфире телеканала UkrLife попытался объяснить, почему ни он, ни Тимошенко не участвуют в «Марше равенства». «Есть те рамки, которые каждый для себя определяет, и в данном случае вот эти рамки не позволили мне прийти на этот марш», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам депутата Рады, политика недискриминации должна применяться ко всем. «Очевидно, что политика недискриминации – это политика, которая должна ко всем применяться. Но есть способы демонстрации и выражения своих различий от других, которые, по-моему, должны руководствоваться на определенные обычаи, традиции и способы поведения, которые в том или ином обществе все-таки присутствуют. И должна быть как одна часть уважения, так и другая часть уважения», – сказал парламентарий

«Марш равенства» в Киеве прошел 23 июня, участниками гей-парада стали около 2,5 тыс. человек. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие, перекрыв маршрут активистов. В итоге были задержаны девять человек.