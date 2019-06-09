Порошенко выбрал новую должность

Петр Порошенко, проигравший Владимиру Зеленскому на минувших президентских выборах на Украине, назвал должность, которую бы хотел занять.

По информации «Громадське ТВ» («Общественное ТВ»), Порошенко выразил готовность стать премьер-министром Украины в случае победы его партии «Европейская солидарность» на досрочных парламентских выборах.

«Если мы победим на выборах, то – да», – сказал бывший глава украинского государства в ответ на соответствующий вопрос.

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В то же время Порошенко не сообщил, «будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат», передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье руководитель избирательного штаба политической силы «Европейская солидарность» Сергей Березенко объяснил, почему Петру Порошенко не удалось одержать победу на минувших президентских выборах на Украине.

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