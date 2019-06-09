В штабе Порошенко назвали главную причину его поражения на выборах

Руководитель избирательного штаба политической силы «Европейская солидарность» Сергей Березенко объяснил, почему Петру Порошенко не удалось одержать победу на минувших президентских выборах на Украине.

В комментарии украинскому изданию «Главред» Березенко заявил, что проблема заключалась в отсутствии общения с украинцами в социальных сетях.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



По его словам, штаб исходил из того, что избиратели разделятся на «проукраинских государственников» и граждан, которые хотят «жить сыто и спокойно», сохраняя хорошие отношения с Россией. Однако из-за Зеленского произошло другое разграничение: избиратели поделились на сторонников нового и старого. При таком делении «несистемный» Зеленский смотрелся выгоднее, признал Березенко.

Ранее партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала лидеров своего списка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

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