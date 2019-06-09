Волкер восхитился самоотверженностью Кучмы

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма получил от спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера послание со словами поддержки.

«Мы поражены его самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», – привела пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер поступившее обращение, сообщает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Кучму в переговоры по Донбассу вскоре после своей инаугурации.