Додона обвинили в тайном посещении российского посольства

И.о. премьера Молдавии Павел Филип, который издал указ о роспуске парламента страны, заявил, что президент республики Игорь Додон прошлой ночью «спал в здании посольства России в Кишиневе».

Об этом он заявил, выступая на митинге Демократической партии Молдавии, сообщает TV8.

«Я был дома. Спал с женой. Мне разве негде спать? В Садова у родителей или в конце концов даже в резиденции президента», – сказал в ответ Игорь Додон.

В воскресенье в Молдавии сложилась ситуация, когда у страны оказались два президента – Додон и назначенный конституционным судом Павел Филип, и два премьера – Майя Санду и тот же Павел Филип.

Филип издал указ о роспуске парламента, однако парламент и президент Додон считают его незаконным.

Молдавский политолог Сергей Назария заявил, что Додону может угрожать арест еще в воскресенье.