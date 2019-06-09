Додон назвал указ о роспуске парламента незаконным

Президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконными действия исполняющего обязанности премьер-министра республики Павла Филипа, который вместо главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

«Наша четкая позиция, поддерживаемая обществом, – крайний срок роспуска парламента был 9 июня. Таким образом, парламентское большинство и правительство были сформированы вчера законно», – приводит его слова ТАСС.

Додон добавил, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти. Предпосылок для роспуска парламента нет, подчеркнул он.

На ваш взгляд Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния? Да

Нет

Не имеет значения



Напомним, в субботу Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство. После трех месяцев ожидания Молдавия получила новое правительство, однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными.

В воскресенье назначенный КС временно исполняющим обязанности президента Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Молдавский политолог Сергей Назария не исключил, что Додона могут арестовать.