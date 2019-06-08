РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.

По его мнению, реформы проводятся в интересах суперклубов, а не национальных лиг. Хотя отечественных команд в их числе нет, все-таки ряд российских клубов сможет принять участие в обновленном турнире, сказал Колосков в интервью «Спорт-экспресс».

«Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», – заявил он.

При этом Колосков подчеркнул, в исполкоме РФС должны заниматься защитой интересов российских клубов на европейской арене.

«Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется», – сказал Колосков.

Ранее официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо заявил, что Россия может быть исключена из новой Лиги чемпионов из-за низкого рейтинга УЕФА.

Как сообщали СМИ, в групповом этапе Лиги чемпионов 32 команды планируется разбить не на восемь групп, как сейчас, а на четыре. При этом по шесть первых команд сохранят свои места и на следующий год.