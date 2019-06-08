В Кремле уверены в пользе проектов победителей конкурса «Моя страна – моя Россия»

Все идеи и проекты победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» будут работать на благо государства, заявил замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

На торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса Магомедов отметил, что это событие стало «поистине всенародным», сказано в пресс-релизе конкурса.

«Редко какое движение может похвастаться таким количеством участников, это говорит о том, что все регионы нашей большой многонациональной страны активно приняли участие в конкурсе», – добавил он.

По его словам, будущее страны, ее конкурентоспособность в мире и процессе глобализации напрямую зависит от молодежи, в особенности от авторов проектов-победителей.

«От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны», – заключил Магомедов.

По словам министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова в этом году в конкурсе приняли участие более 34 тыс. человек, и все они «составляют золотой кадровый фонд наших регионов».

Победителями конкурса стали: Александр Сланченко из Москвы с проектом «Россия от края до края», Марина Ибрагимова из Дагестана с предложением о создании аудиокниги на родных языках, Анастасия Воронова из Марий Эл с инициативой о разработке «программы челленджа для устранения барьеров общения и взаимодействия в семье», передает ТАСС.

Самым социально ориентированным признали предложение Юлии Ворфоломеевой из Оренбургской области о создании «Тематического парка «Колобок» для детей с ограниченными возможностями здоровья».

В номинации «Моя гостеприимная Россия» первое место заняла Елена Петрова с проектом «Мультиязычный аудиогид «Поселок городского типа Алексеевка Самарской области – крылатый поселок над Самаркой рекой».

Планируется, что финалисты крупнейшего кадрового конкурса «Лидеры России» станут наставниками победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» и помогут реализовывать их проекты на практике.