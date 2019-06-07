Миллер рассказал о последствиях для Украины при ее отказе от закупки российского газа

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что без заключения прямого контракта на поставки газа Украине у компании не будет обязательств по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы (ГТС) на границе.

«Говорят, договор на транзит, на транзит, на транзит. Слушайте, первый и самый главный вопрос – это договор прямой на поставку российского газа на Украину», – сказал Миллер, уточнив, что это «реально дешевле и существенно», передает ТАСС.

Он также отметил, что сейчас обязательства по транзитному и поставочному контрактам выполняются. «А если этих обязательств не возникает в части, например, поставки газа по прямому контракту на Украину, мы уж не говорим, какой объем там, это в том числе вопрос о том, какие газотранспортные мощности нам необходимы и будут на границе России и Украины», – заключил он.

Ранее в Раде заявили, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.