Эксперт: Украина не сможет запретить России летать на «Русланах»

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщение об аресте пяти «Русланов» компании «Волга-Днепр» украинским судом.

Гусаров считает, что Украина действует в интересах своей авиакомпании «Антонов», которая также эксплуатирует «Русланы», и выступает конкурентом «Волги-Днепра» по многим мировым контрактам.

«Основной мотив запрета – это занять большую долю на рынке в перевозке негабаритных грузов, и пролоббировать интересы своей авиапромышленности, которая помирает с голоду. Украинская авиапромышленность 28 лет после распада СССР только и живет тем, что выставляет цены за обслуживание и продление ресурса советских самолетов, разработанных фирмой «Антонов», – рассказал собеседник.

Цены, по словам Гусарова, зачастую выставляются неадекватные, но несмотря на это, многие годы «с этим мирились». «Русланы» произведены в России, их ремонт и обслуживание осуществляются там же, а Украина за каждый «чих» – за каждую подпись документации, получает немалые деньги», – заметил эксперт.

Помимо экономической составляющей, арест, по мнению Гусарова, имеет и политический аспект. «Поскольку такие же самолеты находятся в Министерстве обороны, то одновременно с желанием заработать, действует запрет на взаимодействие с Россией в оборонной сфере. Самая основная проблема в том, что на этих самолетах стоят украинские двигатели, и раз России нельзя поставлять новые двигатели по военной части, значит нельзя и по гражданской, потому что неизвестно куда эти двигатели пойдут», – пояснил собеседник.

Эксперт сомневается, что решение суда будет иметь какое-то значение. «Все-таки до 2014 года общий язык с трудом, но находили. Попытки запретить эксплуатацию этих самолетов длятся с 2015 года, не думаю, что решение украинского суда будет иметь какое-то значение», – считает Гусаров.

Самолеты, по словам эксперта, произвели давно и патентов на них у фирмы «Антонов» по сути уже нет, есть только сертификат типа воздушного судна. «Украина держатель сертификата на последнюю модификацию этого самолета. В том случае, если одно из российских КБ, а думаю это будет фирма «Ильюшин», ей это поручили, сделает модернизацию этих самолетов, и сертифицирует их как новый тип воздушного судна, то они на законных основаниях смогут продолжить полеты, и никакие решения киевских судов будут нам не указ», – отметил собеседник.

«Если это будет сделано, то самолет будет называться уже не «Ан-124», а, например, «Ил-124» и ответственность за его эксплуатацию будет нести фирма «Ильюшин», – добавил Гусаров.

Напомним, украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр».