Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.

Украинский суд в постановлении арестовал борта с регистрационными номерами номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), которые принадлежат российской компании, передает УНИАН.

Такое решение было принято по ходатайству главного управления нацполиции Украины, отмечает издание. Постановление было принято в рамках уголовного производства по статье 281 УК страны – «Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия».

Кроме того, суд запретил третьим лицам (авиапортам и авиавластям) осуществление действий, связанных с посадкой, взлетом, приемом и отправкой этих самолетов.

Украинское госпредприятие «Антонов» считает, что допуск этих бортов к полетам – нарушение положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ИКАО.

Арест имущества необходим для обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления, полагают в компании.