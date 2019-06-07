Эксперт: Серьезно покачнуть рейтинг Путина невозможно

«Серьезно поколебать рейтинг наших политиков со стажем невозможно. Все, что наработано за долгие годы, все остается в рейтинге и амплитуда колебаний понятна, обычно она не превышает 10%», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги свежего опроса ВЦИОМ.

Из опубликованных в пятницу данных ВЦИОМ следует, что уровень одобрения работы Владимира Путина, как и прочие политические индикаторы, находится в рамках сформировавшегося коридора значений.

Согласно данным исследования, уровень поддержки президента в период с 27 мая по 2 июня составлял 63,9%. О своем доверии Путину заявили 72,4% опрошенных. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина вырос до 31,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 27 мая по 2 июня, занимают Сергей Шойгу (15%) и Сергей Лавров (11,5%).

«Политики, которые набирают какой-то вес, начинают с нулевых значений. Затем рейтинг растет, достигает определенного уровня и останавливается. Потом могут возникать какие-то скандалы, рейтинг падает. Человек совершает популярные шаги – рейтинг вновь растет. Но постепенно тот диапазон рейтинга, который у личности есть, выравнивается», – отметил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По словам эксперта, когда политика знают не один десяток лет, становится понятно, что он не совершит каких-то резонансных вещей. Все что можно от человека ожидать, все это уже заложено в его рейтинге. Учтены все претензии и достижения, никакой компромат не может на это повлиять. Колебания рейтинга становятся весьма незаметны.

«Такие колебания бывают у всех политиков старой волны. Оцениваем мы хоть Жириновского, хоть Зюганова, или на Украине Тимошенко, которая находится в политике уже 25 лет – диапазон колебаний рейтинга у всех у них очень понятный. Он находится обычно в пределах 10%», – констатировал политолог.

Матвейчев добавил, что диапазон колебаний рейтинга президента России еще меньше. Даже пенсионная реформа не смогла сильно поколебать доверие к Путину.

«Падение, безусловно, было, но серьезно покачнуть президентский рейтинг невозможно. А ведь пенсионная реформа – это крупнейший детонатор в любом государстве. Везде, где пенсионные реформы были, везде они очень сильно поколебали рейтинг власти», – сказал эксперт.

Такой результат накоплен за долгие годы работы, он никуда не денется и в ближайшее время ничего не изменится, ничто на рейтинг серьезно повлиять не может, сказал Матвейчев. «Даже не знаю, что должно в стране случиться, чтобы поколебать этот рейтинг, и изменить его на хоть на какие-нибудь серьезные цифры, свыше 10%», – резюмировал профессор ВШЭ.